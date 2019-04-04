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04.04.19 10:48

Суд признал АИЖК Орловской области банкротом

© РИА Новости. Владимир Федоренко
4 апреля. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Орловской области признал АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области" (АИЖК) банкротом и открыл конкурсное производство, говорится в материалах суда.

Резолютивная часть решения суда от 3 апреля пока не опубликована.

С иском о банкротстве АИЖК в июле 2018 года обратилось ООО "Митэс", которое было генподрядчиком агентства на строительстве многоквартирного дома на улице Панчука. "Мэтис" должен был достроить здание к 30 июня 2018 года, но АИЖК осенью 2017 года разорвало договор в одностороннем порядке. В ноябре была произведена замена заявителя - вместо "Митэса" кредитором стало ООО "Эксклавюниктендер".

В декабре АИЖК обратилось в суд с заявлением о признании его банкротом.

Как сообщалось, в марте арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск Сбербанка России о взыскании с АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области" (АИЖК) и аффилированных с ним ООО "АСК Инжиниринг" и ООО "Зеленый берег" 115,2 млн рублей задолженности по кредиту.

В июне 2015 года Сбербанк и АИЖК заключили договор о предоставлении до 20 марта 2019 года кредита в размере 400 млн рублей на строительства многоквартирного жилого дома на ул. Панчука. Поручителями по кредиту выступили "АСК Инжиниринг" и "Зеленый берег". В декабре 2017 года АИЖК перестало выполнять условия договора.

Также сообщалось, что в октябре 2018 года следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в связи с хищением денег участников долевого строительства в Орле. Речь идет о проекте 17-этажного жилого дома на ул. Панчука. По данным следствия, руководство АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области" и руководство подрядных организаций агентства привлекали деньги дольщиков для возведения дома с октября 2013 года по сентябрь 2017 года. Всего ими, по мнению следствия, было похищено 134 млн рублей средств граждан.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области" зарегистрировано в 2006 году. Основным владельцем (97,49%) является департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области.

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