|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.04.19 10:56
Ученые СФУ научились прогнозировать скорость развития хронического лейкоза
Так, авторы научной работы обследовали 62 пациентов, страдающих лейкозом, и выяснили, что на развитие заболевания в значительной степени влияет активность двух генов (WT1 и HMGA2), которая в свою очередь регулируется уровнем специфических молекул РНК в клетках крови.
"Выяснилось, что экспрессия (повышенная активность - ИФ) генов WT1 и HMGA2 может иметь независимое диагностическое значение. Так, повышение экспрессии только WT1 без увеличения HMGA2, является неблагоприятным признаком и может свидетельствовать о более стремительно развивающемся фиброзе костного мозга", - отмечает один из авторов исследования, аспирантка СФУ Марина Столяр.
Соавторами научной работы выступили специалисты Красноярского филиала Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России и Федерального исследовательского центра Красноярского научного центра СО РАН.
Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества гематологии Blood.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket