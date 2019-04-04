Ученые СФУ научились прогнозировать скорость развития хронического лейкоза

04.04.19 10:56

© РИА Новости. Григорий Сысоев

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) разработали методику, позволяющую прогнозировать скорость развития хронического лейкоза у больных этим недугом, сообщает пресс-служба вуза.

Так, авторы научной работы обследовали 62 пациентов, страдающих лейкозом, и выяснили, что на развитие заболевания в значительной степени влияет активность двух генов (WT1 и HMGA2), которая в свою очередь регулируется уровнем специфических молекул РНК в клетках крови.

"Выяснилось, что экспрессия (повышенная активность - ИФ) генов WT1 и HMGA2 может иметь независимое диагностическое значение. Так, повышение экспрессии только WT1 без увеличения HMGA2, является неблагоприятным признаком и может свидетельствовать о более стремительно развивающемся фиброзе костного мозга", - отмечает один из авторов исследования, аспирантка СФУ Марина Столяр.

Соавторами научной работы выступили специалисты Красноярского филиала Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России и Федерального исследовательского центра Красноярского научного центра СО РАН.

Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества гематологии Blood.