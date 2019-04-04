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04.04.19 11:01
Масштабные учения по ПВО стартовали под Астраханью
Командно-штабные учения по управлению группировкой авиации и войск ПВО на Центрально-Азиатском стратегическом направлении стартовали в Астраханской области. Они проходят на двух полигонах, Ашулук и Капустин Яр, под руководством командующего войсками военного округа Александра Лапина.
"В масштабных учениях задействованы около 4 тыс. человек, более 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе 60 самолетов и вертолетов. В Астраханскую область переброшены бомбардировщики Су-34 и Су-24, истребители МиГ-31, зенитные ракетные системы С-400 и С-300 разных модификаций", - говорится в сообщении.
Практические действия продлятся до 6 апреля. За три дня военнослужащие отработают задачи по наращиванию мероприятий стратегического сдерживания, усилению охраны важных военных и государственных объектов, комплексному поражению объектов условного противника, а также прикрытию от ударов средств воздушного нападения группировок войск на территории Центральной Азии.
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