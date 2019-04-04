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Суд прекратил уголовное преследование бывшего замдиректора ТИНРО-Центра по делу о вылове косаток

Фото "Интерфакса"
4 апреля. Interfax-Russia.ru - Фрунзенский районный суд Владивостока в связи с выплатой 35 тыс. рублей штрафа прекратил уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центр) Юрия Блинова.

"Он обратился с ходатайством о назначении судебного штрафа на основании ст. 25.1 УПК РФ. Ходатайство удовлетворили и назначили ему судебный штраф в размере 35 тыс. руб. Уголовное дело и уголовное преследование прекращено", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель Фрунзенского районного суда.

Ст. 25.1 УПК РФ предусматривает прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением судебного штрафа в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Ранее сообщалось, что заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев утвердил обвинительное заключение по уголовным делам о махинациях на 13 млн руб. при отлове косаток, фигурантами которого являются экс-глава ТИНРО-Центра в Приморье Лев Бочаров и двое его подчиненных, среди которых его бывший заместитель Ю. Блинов. Дела поступили во Фрунзенский районный суд Владивостока.

Обвинения предъявлены по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий).

Генпрокуратура уточняет, что в ходе расследования фигуранты возместили 13,1 млн рублей.

В уголовных делах речь идет о нарушениях при проведении аукциона на отлов двух косаток, в результате которого, по мнению следственных органов, учреждению причинен ущерб в 13,5 млн руб.

ающих.

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