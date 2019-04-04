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Госдума запретила хостелы в жилых домах с 1 октября

© РИА Новости. Владимир Песня
4 апреля. Interfax-Russia.ru - Госдума на заседании в четверг приняла в согласованной с Советом Федерации редакции закон о запрете хостелов в жилых домах с уточненной датой его вступления в силу - 1 октября этого года.

Госдума проголосовала за этот закон 6 марта, и тогда предполагалось, что он вступит в силу через 10 дней после подписания президентом. 13 марта Совет Федерации отклонил закон, предложив изменить срок на 1 января 2020 года. Парламентское большинство Госдумы объявило о готовности пойти на компромиссную дату - 1 июля этого года. Сенаторы выдвинули свой вариант - 1 октября.

Согласительная комиссия дважды собиралась на прошлой неделе - в понедельник и в пятницу, но депутаты и сенаторы в рамках ее работы так и не смогли прийти к общему мнению. Им потребовались дополнительные консультации, и на третьем заседании 3 апреля договоренность была достигнута: согласились на 1 октября, приняв во внимание мнение регионов.

"Этот закон давно ждут наши граждане, в первую очередь в крупных городах", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Комментируя журналистам эту инициативу, он подчеркнул, что "итоговое решение по срокам вступления закона в силу должно быть максимально проработанным, чтобы защищены были права и учтены интересы как горожан, так и тех, кто на летнее время воспользуется услугами хостелов".

Законом вносится поправка в Жилищный кодекс, в соответствии с которой "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".

Таким образом, для размещения хостелов - мини-гостиниц нужно будет перевести жилое помещение в нежилое.

Это требование влечет запрет на размещение хостелов в многоквартирных домах. В настоящее время согласно Жилищному кодексу в многоквартирном доме нежилым помещением может быть признана только квартира на первом этаже, либо на втором этаже, но только, если под этой квартирой тоже нежилое помещение. Также в такой квартире должна быть возможность оборудовать вход с улицы.

В соответствии с принятым Госдумой 6 марта законом хостел может быть только с отдельным входом на первом этаже или на более высоких этажах, если под ним нет жилых квартир.

Проблема вокруг хостелов возникла из-за того, что эти мини-гостиницы размещаются в квартирах многоквартирных домов на любых этажах. Депутаты неоднократно говорили, что к ним поступает огромное количество жалоб от жильцов домов, которые сталкиваются на лестницах с потоком постояльцев хостелов.

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