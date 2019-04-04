Более 500 столичных пар поженятся накануне Красной горки

04.04.19 11:22

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Накануне праздника Красная горка, в субботу, 4 мая, более 500 московских пар сыграют свадьбы, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"В первую субботу мая в этом году решили пожениться 500 пар. Церемонии будут проводить в том числе и на новых площадках, которые откроются в этом году впервые. Вопреки народной примете "в мае жениться - всю жизнь маяться", самыми крепкими и продолжительными, по статистике ЗАГС, остаются майские браки", - приводятся в сообщении слова начальника Управления ЗАГС Москвы Елены Ефремовой.

По словам Е.Ефремовой, Красная горка остается вторым по популярности праздником для заключения брака среди московских молодоженов. Первое место в рейтинге уже несколько лет занимает День города, который традиционно празднуется в первые или вторые выходные сентября.