Избирком: все кандидаты на выборах главы Оренбуржья будут выдвинуты от партий

04.04.19 11:25

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Выборы губернатора Оренбургской области состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года, сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Поволжье" председатель областного избиркома Александр Нальвадов.

"В соответствии с законом Оренбургской области предусмотрено партийное выдвижение: кандидаты будут выдвигаться избирательными объединениями. Кроме того, есть "муниципальный фильтр": кандидатам необходимо собрать подписи 5% депутатов представительных органов муниципальных образований", - сказал собеседник агентства.

А.Нальвадов отметил, что выдвижение кандидатов может начаться в июне, и окончательно список претендентов на кресло губернатора региона будет известен в конце июля.

На сайте оренбургского избиркома сообщается, что на предстоящих выборах главы области будет использоваться механизм "Мобильный избиратель", который позволит избирателям проголосовать в пределах области вне зависимости от места регистрации.

21 марта президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга по собственному желанию на основании его заявления о досрочном прекращении полномочий. Врио главы региона назначен Денис Паслер до вступления в должность лица, избранного губернатором.