Беспилотник будет помогать ловить браконьеров в лесах Тюменской области

04.04.19 11:28

© РИА Новости. Павел Лисицын

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Беспилотный летательный аппарат, поступивший на вооружение Госхотуправления по Тюменской области, начали использовать при патрулировании лесов для выявления фактов незаконной охоты.

"С его помощью уже удалось отследить браконьеров в Рафайловском заказнике в Исетском районе", - сказал начальник областного Госохотуправления Василий Щепелин на пресс-конференции в четверг в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По его словам, беспилотник оснащен тепловизором, который позволяет отслеживать в инфракрасном спектре как людей, так и машины.

Он также добавил, что на вооружении у тюменских охотинспекторов появилась и другая новая техника - снегоходы и квадроциклы.

Кроме того, по словам В.Щепелина, в регионе отмечается снижение количества преступлений, связанных с незаконной охотой.

"Один из самых главных факторов - это то, что на законодательном уровне повышены суммы штрафов за браконьерство", - отметил глава ведомства.