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04.04.19 11:28
Беспилотник будет помогать ловить браконьеров в лесах Тюменской области
"С его помощью уже удалось отследить браконьеров в Рафайловском заказнике в Исетском районе", - сказал начальник областного Госохотуправления Василий Щепелин на пресс-конференции в четверг в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".
По его словам, беспилотник оснащен тепловизором, который позволяет отслеживать в инфракрасном спектре как людей, так и машины.
Он также добавил, что на вооружении у тюменских охотинспекторов появилась и другая новая техника - снегоходы и квадроциклы.
Кроме того, по словам В.Щепелина, в регионе отмечается снижение количества преступлений, связанных с незаконной охотой.
"Один из самых главных факторов - это то, что на законодательном уровне повышены суммы штрафов за браконьерство", - отметил глава ведомства.
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