Ростовский аэропорт "Платов" станет театральной сценой на время фестиваля

04.04.19 11:31

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Международный аэропорт Платов станет площадкой для театральной постановки в рамках фестиваля "Трансформация", который пройдет в Ростове-на-Дону с 4 по 23 июня, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Фестиваль подразумевает, что в качестве сцены и декораций для театральной постановки выбираются самые неожиданные места: улицы города, стены домов, площади, заброшенные пространства, индустриальные зоны, трамвайные депо, автобусы, лес и другие пространства. Организатором фестиваля является ростовский независимый "Театр 18+", - говорится в сообщении.

Спектакль в ростовском аэропорту пройдет в зоне пассажирского терминала.

"Впервые в России аэровокзальный комплекс превратится в большую сцену и единое театральное пространство. Аэропорт - очень интересное место как с точки зрения эмоциональной насыщенности, заряженности позитивом, так и с точки зрения организации пространства", - приводит пресс-служба слова директора по стратегическим коммуникациям холдинга "Аэропорты Регионов" Евгения Красикова.

Организаторы фестиваля сообщают, что работа над постановкой началась: идет обсуждение концепции спектакля, отбор актеров, решение технических вопросов.

"Аэропорт - сложный производственный объект, на котором действуют жесткие правила транспортной и авиационной безопасности, что, безусловно, накладывает свою специфику на будущую постановку", - добавили постановщики.

Арт еа