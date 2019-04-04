Инфраструктуру пяти станций "красной" линии метро обновили во время закрытия

04.04.19 11:37

© РИА Новости. Виталий Белоусов

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Во время закрытия участка Сокольнической линии столичного метро были промыты более 4 тыс. кв. м путевых стен, заменены шпалы и побелены 2 тыс. кв. м потолков, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Московского метрополитена.

"Во время закрытия пяти станций Сокольнической линии по просьбе департамента строительства, Московский метрополитен провел обновление инфраструктуры этих станций. Работы прошли в пассажирской и технической зоне, в том числе в тоннелях и на путевой инфраструктуре. В них были задействованы свыше 2 тыс. сотрудников различных служб", - сообщили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, например, на путевой инфраструктуре закрытого участка линии поменяли подкладки, промыли дренажные лотки, поменяли обычные шпалы на композитные.

"Они более износостойкие и прочные. Это поможет сократить затраты на их текущее обслуживание и ремонт. В тоннелях заменили свыше 3,5 км различных кабелей, отработавших свой срок службы", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили в столичной подземке, на станциях проверили работоспособность всех эскалаторов, а с помощью аппаратов высокого давления промыли более 4 тыс. кв. м путевых стен.

"Уборку провели в кассовых залах, где помыли почти 2,5 тыс. кв. м поверхностей пола и стен, побелили 2 тыс. кв. м потолков. В пассажирской зоне также провели техническое обслуживание и замену более 1 тыс. светильников", - подчеркнул собеседник агентства.

Пока станции были закрыты, работы по уборке провели и снаружи: помыли 600 кв. м фасадов наземных вестибюлей, отметили в пресс-службе.

Пять станций восточного участка Сокольнической линии Московского метрополитена были закрыты с 30 марта в связи со строительством Большой кольцевой линии. Они открылись для пассажиров с началом работы подземки в четверг.