Более 6 млрд рублей направят на строительство спортлагеря в Калининградской области

04.04.19 11:43

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

4 апреля. Interfax-Russia.ru - На побережье Балтийского моря в Калининградской области будет построен федеральный спортивной лагерь, сообщил губернатор региона Антон Алиханов в ходе рабочего совещания о развитии туризма.

"Почти 6,3 млрд рублей из федерального бюджета будет выделено на первую очередь спортивного комплекса в посёлке Филино (на берегу Балтики - ИФ). Там сейчас располагается "Балтийский Артек", который переедет западнее. Деньги заложены в федеральном бюджете у Минспорта на проектирование и строительство. Есть проект техзадания, это будет круглогодичный спортивный лагерь", - рассказал А.Алиханов.

По его словам, регион при этом не отказывается и от молодежного лагеря "Балтийский Артек". Власти области планируют и этот лагерь сделать круглогодичным.

Как сообщалось, в 2006 году правительство экс-губернатора Георгия Бооса впервые заявило, что в 2011 году на побережье Балтийского моря начнется строительство Всероссийского круглогодичного молодежного лагеря "Балтийский Артек". Планировалось простроить четыре корпуса по 400 мест проживания, школу, трансформер столовую-зрительный зал, крытые бассейн и спортивный комплекс, другие объекты инфраструктуры. Его перспективные возможности должны были в итоге составить 5 тыс. мест единовременного проживания.

В 2010 году в Филино был открыт палаточный летний лагерь "Балтийский Артек", который стал международным и ежегодным. С того времени он работает в три смены в июле-августе, принимая до 1,5 тыс. человек. В 2015 году лагерь получил федеральный статус.