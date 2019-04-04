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04.04.19 11:46

ГД РФ приняла закон о снижении имущественных и земельных налогов для многодетных

© РИА Новости. Владимир Трефилов
4 апреля. Interfax-Russia.ru - Госдума РФ в четверг приняла в окончательном, третьем чтении закон, который позволяет многодетным семьям уже в этом году воспользоваться налоговыми льготами на имущество и землю.

Поправки были внесены спикером Госдумы Вячеславом Володиным, первым вице-спикером Александром Жуковым, вице-спикером Сергеем Неверовым, а также председателем думского комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Как пояснил ранее председатель Госдумы, предлагается распространить уже действующее для жилой недвижимости ограничение на рост налога, исчисляемого по кадастровой стоимости, на земельный налог. "После вступления закона в силу земельный налог для граждан не сможет увеличиваться более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, даже если кадастровая стоимость земли выросла в цене. Эта норма будет распространяться на налоги, которые людям будет необходимо заплатить за 2018 год. Таким образом, наши граждане уже в этом году должны почувствовать уменьшение налоговой нагрузки", - сказал он.

Спикер напомнил, что о необходимости принятия таких изменений в послании Федеральному Собранию говорил президент РФ. В рамках реализации послания депутаты приняли еще две поправки в Налоговый кодекс (НК). "Мы предлагаем дополнительно освободить от налога на имущество по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого растущего в многодетной семье ребенка. Таким образом, если сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры, то в семье с тремя детьми налоговая льгота коснется еще плюс 15 метров", - отметил спикер.

Он подчеркнул, что многодетные семьи будут иметь право на вычет "шести соток" при определении налоговой базы по земельному налогу. Все льготы будут распространены на налоги, начисляемые за 2018 год.

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