В Минздраве Якутии изъяли документы в рамках расследования деятельности ООО "Мед-Фуд"

04.04.19 11:49

© РИА Новости. Максим Блинов

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственные мероприятия проводились в здании министерства здравоохранения Якутии в рамках расследования деятельности ООО "Мед-Фуд", сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

"В ходе следственного мероприятия сотрудники правоохранительных органов изъяли документы и цифровые носители министерства, которые могут иметь значение для уголовного дела. Министерство оказывает повсеместное содействие следственным органам для проведения полного и объективного расследования", - говорится в сообщении.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что в четверг утром правоохранители проводили обыски в здании министерства здравоохранения Якутии в рамках уголовного дела.

ООО "Мед-Фуд" занимается организацией питания для пациентов ряда медицинских учреждений республики более 10 лет.