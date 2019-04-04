Власти Крыма взяли на контроль руководство Евпатории после задержания мэра

04.04.19 11:51

© РИА Новости. Алексей Павлишак

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Процесс формирования администрации Евпатории находится под контролем властей Крыма, основные кадровые решения будут приняты на этой неделе, сообщил в четверг журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"По замещению все решения будут приняты на этой неделе. Процесс управления находится на полном контроле, преемственность есть. Никакие процессы в городе не пострадают", - сказал он.

При этом глава Крыма не стал давать оценку действиям задержанного главы администрации Евпатории Андрея Филонова, который подозревается в превышении полномочий.

"Не хочу ничего прогнозировать. Доверяю правоохранительной системе", - отметил он.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Юг" глава городского совета Евпатория Олеся Харитонеко, исполнение обязанностей главы администрации временно возложено на первого заместителя Кирилла Вавренюка.

А.Филонов был задержан 3 апреля после обысков по месту жительства и в администрации Евпатории. Он подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как сообщало крымское управление ФСБ, по указанию сити-менеджера незаконно изменен вид разрешенного использования ряда находящихся в собственности города участков общей площадью около 14 га для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. В результате этих действий, по информации ведомства, бюджету города причинен ущерб на сумму порядка 35 млн рублей.

Членство А.Филонова в партии "Единая Россия" приостановлено.

А.Филонов руководит администрацией Евпатории с ноября 2014 года.

Евпатория - город-курорт на западе Крыма с населением более 100 тысяч человек.