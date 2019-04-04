МИД РФ: наращивание присутствия НАТО в Черном море подталкивают Украину к новым провокациям

04.04.19 12:00

© РИА Новости. Валерий Мельников

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Планы по наращиванию военного присутствия НАТО в районе Черного моря стимулируют Украину к новым провокациям, заявили в МИД РФ.

"После милитаризации северо-востока Европы, ранее спокойного в военном отношении, в НАТО решили нарастить военное присутствие и на черноморском фланге. Усиливаются все компоненты - воздушный, наземный и морской. Американский постоянный представитель при НАТО заявляет, что это делается "для гарантированного прохождения украинских судов", то есть подталкивает Киев к новым провокациям", - говорится в комментарии МИД, опубликованном на сайте ведомства в четверг.

В нем отмечается, что в НАТО формально декларируют готовность к диалогу с Россией, однако "конкретных шагов не видно".

"В ходу все тот же язык ультиматумов и отсутствие готовности разбираться по существу в ключевых проблемах европейской безопасности в формате содержательного разговора, ориентированного на результат", - сказали в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Россия остается открытой для взаимодействия "в целях деэскалации напряженности, восстановления доверия, предотвращения неправильного понимания намерений друг друга и снижения рисков опасных инцидентов".

"Однако со стороны НАТО пока не видим никаких конструктивных инициатив на этот счет. До сих пор остаются перекрыты каналы диалога по военной линии", - говорится в комментарии.

Ранее сообщалось, что НАТО готовит пакет мер по сдерживанию действий России в черноморском бассейне, предусматривающий отправку в Черное море кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

Как ранее заявила журналистам представитель США при альянсе Кей Бейли Хатчисон, меры предусматривают усиление наблюдения, в том числе воздушного, в то время как большее число кораблей стран НАТО будут входить в Черное море, чтобы обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив в Азовское море.