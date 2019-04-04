Более 12 тысяч жителей Саратова остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

04.04.19 12:02

© РИА Новости. Саид Царнаев

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Авария на сетях водоканала в четверг оставила без холодного водоснабжения 736 жилых домов в Ленинском районе Саратова, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"В связи с аварийно-вскрышными работами на водоводе понижено давление холодного водоснабжения в домах по проспекту Строителей, улицам Тархова, Перспективная, Блинова. В зоне понижения давления оказалось 600 жилых домов частного сектора и 136 домов разной этажности. В этих домах проживает 12 тыс. 125 человек",- говорится в сообщении.

В зону понижения давления холодного водоснабжения попали 11 детских садов, пять школ, городская детская больница N7.

Все соцучреждения работают в штатном режиме. При необходимости на соцобъекты будут подвозить питьевую воду, отмечается в пресс-релизе.

Завершить ремонтные работы планируется до 22:00 четверга.