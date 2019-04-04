Врио челябинского губернатора не считает приоритетным строительство ВСМ "Челябинск-Екатеринбург"

04.04.19 12:07

© РИА Новости. Максим Богодвид

4 апреля. Interfax-Russia.ru- Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер не считает проект строительства ВСМ "Челябинск-Екатеринбург" приоритетным.

"Я не вижу, что проект строительства ВСМ "Челябинск-Екатеринбург" для меня совсем приоритетный. Он крайне дорогой", - сказал А.Текслер на пресс-конференции в четверг.

"Я уже пообщался с Белозеровым (глава РЖД - ИФ), пообщаюсь с другими коллегами. Окончательного мнения по этому проекту у меня нет, я продолжаю этот вопрос изучать", - отметил он.

Что касается ТЛК "Южноуральский", то, по словам А.Текслера, по этому объекту есть очень большое количество вопросов.

"Объект не загружен. Мне до конца не понятен его текущий статус. Я попросил дать информацию по этому объекту. Есть вопрос расширения дорог. Если этот объект будет на 100% загружен, то двухполюсная дорога может не выдержать такой трафик", - отметил врио губернатора.

Как сообщалось, стоимость строительства Уральской ВСМ оценивается в 360 млрд рублей. Проект предполагает 32-летний срок, а периметр концессии включает создание новой двухпутной высокоскоростной железнодорожной магистрали и сопутствующей инфраструктуры. В частности, планируется создание четырех промежуточных станций и вокзальных комплексов (аэропорты "Челябинск" и "Кольцово", города Снежинск и Сысерть), депо для высокоскоростного подвижного состава. Общее расстояние между конечными станциями составит около 218 км, время в пути будет занимать не более 1 часа 10 минут. Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 2024 году.