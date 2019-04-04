Заммуфтия Ингушетии оштрафовали за участие в несанкционированном митинге

04.04.19 12:19

© РИА Новости. Саид Царнаев

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Магасский районный суд назначил наказание в виде административного штрафа заместителю председателя Духовного центра мусульман Ингушетии Мусе Мейриеву за участие в несанкционированной акции протеста, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель суда.

"Постановлением суда М.Мейриев признан виновными в совершении административного правонарушения во время несанкционированного митинга 27 марта этого года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, заммуфтия республики оштрафован на 20 тыс. рублей.

В ходе несанкционированного митинга против утверждения закона "О референдуме Республики Ингушетия" 27 марта пострадали десять сотрудников правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Магасский районный суд республики арестовал на десять суток девятерых участников стихийных протестов, в том числе лидеров оппозиции, еще шестерых оштрафовал на 20 тыс. рублей, а главу совета тейпов ингушского народа Малсага Ужахоева - на 150 тыс. рублей.