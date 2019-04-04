Консультации по совместной хоздеятельности РФ и Японии на Курилах пройдут в апреле

04.04.19 12:30

© РИА Новости. Сергей Красноухов

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Российско-японские консультации по совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах состоятся в апреле в Японии, сообщил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Мы планируем следующий раунд переговоров по совместной хозяйственной деятельности в конце апреля в Японии", - сказал И.Моргулов журналистам в Москве в четверг.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые "находятся под оккупацией".

В январе этого года президент РФ Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ сообщил, что Москва и Токио намерены активизировать совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах.

"Мы условились продолжить усилия по активизации совместной хозяйственной деятельности на Южно-Курильских островах в пяти утвержденных ранее сферах", - отметил В.Путин.

Он напомнил, что речь идет об аквакультуре, создании тепличного хозяйства, ветроэнергетике, туризме, переработке мусора.