Помощь пленникам: океанолог Кусто поможет провести реабилитацию узников "китовой тюрьмы"
  
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Кобылкин заявил, что бюджет операции по освобождению "китовой тюрьмы" пока не определен

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
4 апреля. Interfax-Russia.ru - Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что в его ведомстве пока не знают, во сколько обойдется выпуск косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя на Дальнем Востоке на свободу.

"Бюджет никакой сегодня не подсчитан. Мы пока, безусловно, ориентируемся на мнение специалистов, и чем больше будет мнений, тем меньше будет ошибок", - сказал Д.Кобылкин журналистам в четверг на совместном брифинге с французским океанологом Жаном-Мишелем Кусто в здании Минприроды в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что команда Ж.-М.Кусто приехала в Россию за свой счет - бюджет их приезд не оплачивал.

"Ребята приехали за свой счет", - сказал российский министр.

Ж.-М.Кусто, в свою очередь, подчеркнул, что надеется на скорый выпуск обитателей "китовой тюрьмы" на свободу, основываясь на мнении компетентных специалистов.

"Мое мнение - благодаря экспертам мы сейчас знаем о каждом животном по отдельности и, основываясь на этом, мы сможем определить, как адаптировать и реабилитировать животных и выпустить их на волю - основываясь на экспертном понимании ситуации", - сказал Ж.-М.Кусто.

Ранее сообщалось, что Ж.-М.Кусто написал письма Д.Кобылкину, в администрацию президента Владимира Путина и губернатору Приморья, в которых он выразил обеспокоенность ситуацией вокруг "китовой тюрьмы" и выразил готовность приехать в Россию и помочь подготовить косаток и белух к выпуску на волю. Российские власти пригласили океанолога в страну и согласились на помощь с его стороны.

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