Уникальные цепные мосты XIX века отремонтируют в Псковской области

04.04.19 13:06

© РИА Новости. Константин Чалабов

4 апреля. Interfax-Russia.ru - На ремонт уникальных цепных мостов середины XIX века в городе Острове Псковской области из федерального бюджета выделено 100 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Согласно распоряжению председателя правительства Дмитрия Медведева, денежные средства направят на масштабный капитальный ремонт уникального инженерного сооружения, которое находится в неудовлетворительном состоянии с большой степенью износа основных конструкций. Работы начнутся в текущем году.

"Уже в ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры на определение подрядной организации. Необходимая проектная документации на объект полностью готова", - цитирует пресс-служба председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина.

Средства будут выделены в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" госпрограммы РФ "Развитие транспортной системы".

Цепные мосты через реку Великая в Острове - единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России. Конструкция мостового перехода состоит из двух одинаковых мостов, пересекающих в одном створе оба рукава реки. Вместе с расположенной на острове церковью Николы Чудотворца XVI века, мосты образуют уникальный архитектурный ансамбль.