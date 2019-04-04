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04.04.19 13:28
Кобылкин предложил Кусто снять фильм о вызволении косаток из "китовой тюрьмы"
"Мы проведем эту работу (по выпуску косаток и белух - ИФ) крайне осторожно и аккуратно. Я сделаю все возможное, чтобы эта работа была максимально открытой. А по итогам этой работы - мы уже разговаривали с господином Кусто - неплохо было бы снять какой-нибудь хороший документальный фильм, который ляжет в копилку положительных практик в мире", - сказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совместном брифинге с известным океанологом Жаном Мишелем Кусто в четверг.
Д.Кобылкин пообещал, что Минприроды России сделает все, чтобы не допустить повторения ситуаций, подобных инциденту с косатками и белухами в Приморье.
"Мне самому хочется, чтобы мы сделали очень правильные выводы на будущее. Не просто вышли из ситуации, а создали нормативную законодательную базу, чтобы больше таких случаев не возникало. Это очень важно, и это хороший пример того, что на это стоило обратить внимание", - заявил министр.
Команда Ж.-М.Кусто прилетела в Москву ранее в четверг. Как ожидается, после встречи с министром им предстоит перелет во Владивосток - ученые направятся в бухту Средняя под Находкой, чтобы посетить китов.
Говоря о возможности создания фильма о косатках, Ж.-И.Кусто заявил "Интерфаксу", что хотя его команда и специализируется на съемке фильмов, сейчас перед ними стоят другие задачи - по оказанию помощи российским специалистам в выпуске животных из "китовой тюрьмы" на волю.
"Да, у нас есть связи со специалистами по документальным фильмам - на самом деле мы сами снимаем такие фильмы. Но мы здесь не с этой целью - мы здесь, чтобы выяснить, какова ситуация", - сказал Ж.-И.Кусто.
Съемка фильма, по его словам, это задача другого порядка.
"Когда дело доходит до съемок - это абсолютно иное дело, о котором мы пока не задумываемся", - отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Ж.-М.Кусто написал письма Д.Кобылкину, в администрацию президента Владимира Путина и губернатору Приморья, в которых он выразил обеспокоенность ситуацией вокруг "китовой тюрьмы" и предложил свою помощь российским ученым в подготовке косаток и белух к выпуску на волю. Российские власти пригласили океанолога в Россию.
Как передает корреспондент "Интерфакса", Д.Кобылкин на встрече с Ж.-М.Кусто и в знак благодарности за приезд подарил французскому исследователю окаменелость со дна моря.
Одновременный выпуск на волю 10 косаток и 87 белух, по мнению специалистов, не имеет аналогов в мире - ранее ученые занимались реадаптацией лишь отдельных особей морских млекопитающих.
Глава Миндприроды добавил, что в его ведомстве пока не знают, во сколько обойдется выпуск косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя на Дальнем Востоке на свободу.
"Бюджет никакой сегодня не подсчитан. Мы пока, безусловно, ориентируемся на мнение специалистов, и чем больше будет мнений, тем меньше будет ошибок", - сказал Д.Кобылкин журналистам в четверг на совместном брифинге с французским океанологом Жаном-Мишелем Кусто в здании Минприроды в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что команда Ж.-М.Кусто приехала в Россию за свой счет - бюджет их приезд не оплачивал.
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