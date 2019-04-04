Кобылкин предложил Кусто снять фильм о вызволении косаток из "китовой тюрьмы"

04.04.19 13:28

© РИА Новости. Виталий Аньков

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Операция по реабилитации косаток и белух из центра временного содержания в бухте Средняя в Приморье и выпуску их в естественную среду обитания может стать сюжетом документального фильма.

"Мы проведем эту работу (по выпуску косаток и белух - ИФ) крайне осторожно и аккуратно. Я сделаю все возможное, чтобы эта работа была максимально открытой. А по итогам этой работы - мы уже разговаривали с господином Кусто - неплохо было бы снять какой-нибудь хороший документальный фильм, который ляжет в копилку положительных практик в мире", - сказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совместном брифинге с известным океанологом Жаном Мишелем Кусто в четверг.

Д.Кобылкин пообещал, что Минприроды России сделает все, чтобы не допустить повторения ситуаций, подобных инциденту с косатками и белухами в Приморье.

"Мне самому хочется, чтобы мы сделали очень правильные выводы на будущее. Не просто вышли из ситуации, а создали нормативную законодательную базу, чтобы больше таких случаев не возникало. Это очень важно, и это хороший пример того, что на это стоило обратить внимание", - заявил министр.

Команда Ж.-М.Кусто прилетела в Москву ранее в четверг. Как ожидается, после встречи с министром им предстоит перелет во Владивосток - ученые направятся в бухту Средняя под Находкой, чтобы посетить китов.

Говоря о возможности создания фильма о косатках, Ж.-И.Кусто заявил "Интерфаксу", что хотя его команда и специализируется на съемке фильмов, сейчас перед ними стоят другие задачи - по оказанию помощи российским специалистам в выпуске животных из "китовой тюрьмы" на волю.

"Да, у нас есть связи со специалистами по документальным фильмам - на самом деле мы сами снимаем такие фильмы. Но мы здесь не с этой целью - мы здесь, чтобы выяснить, какова ситуация", - сказал Ж.-И.Кусто.

Съемка фильма, по его словам, это задача другого порядка.

"Когда дело доходит до съемок - это абсолютно иное дело, о котором мы пока не задумываемся", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Ж.-М.Кусто написал письма Д.Кобылкину, в администрацию президента Владимира Путина и губернатору Приморья, в которых он выразил обеспокоенность ситуацией вокруг "китовой тюрьмы" и предложил свою помощь российским ученым в подготовке косаток и белух к выпуску на волю. Российские власти пригласили океанолога в Россию.

Как передает корреспондент "Интерфакса", Д.Кобылкин на встрече с Ж.-М.Кусто и в знак благодарности за приезд подарил французскому исследователю окаменелость со дна моря.

Одновременный выпуск на волю 10 косаток и 87 белух, по мнению специалистов, не имеет аналогов в мире - ранее ученые занимались реадаптацией лишь отдельных особей морских млекопитающих.

Глава Миндприроды добавил, что в его ведомстве пока не знают, во сколько обойдется выпуск косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя на Дальнем Востоке на свободу.

"Бюджет никакой сегодня не подсчитан. Мы пока, безусловно, ориентируемся на мнение специалистов, и чем больше будет мнений, тем меньше будет ошибок", - сказал Д.Кобылкин журналистам в четверг на совместном брифинге с французским океанологом Жаном-Мишелем Кусто в здании Минприроды в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что команда Ж.-М.Кусто приехала в Россию за свой счет - бюджет их приезд не оплачивал.