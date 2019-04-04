Мособлдума установила День памяти подольских курсантов

04.04.19 13:32

© РИА Новости. Илья Московец

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Мособлдумы в четверг приняли изменения в закон "О праздничных днях и памятных датах Московской области", которыми в регионе устанавливается 5 октября - День памяти подольских курсантов.

"Мы сегодня внесли изменения в данный закон Московской области, ввели ещё одну памятную дату, 5 октября. Будем ее отмечать каждый год. (...) Тем более, в эти даты отмечаем день образования Московской области", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов в свою очередь напомнил, что с предложением установить памятную дату обратились подольские депутаты.