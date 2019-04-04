Суд исключил Беглова из числа ответчиков по иску депутата Резника

04.04.19 13:38

© РИА Новости. Игорь Онучин

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Невский районный суд Санкт-Петербурга исключил врио губернатора Александра Беглова из числа ответчиков по иску депутата городского парламента Максима Резника о защите чести и достоинства.

"Беглов исключен из ответчиков, так как аналогичный иск к нему был рассмотрен ранее Смольнинским районным судом и отклонен. Ответчиком в деле остался Василий Романов (учредитель издания "Мы можем.ру" - ИФ)", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в объединенной пресс-службе судов города.

В пресс-службе добавили, что представители Смольного остались в процессе в качестве третьей стороны, то есть заинтересованного лица.

Как сообщалось, 21 февраля Смольнинский районный суд Петербурга отказал М.Резнику в его первом иске к врио губернатора А.Беглову о защите чести и достоинства. Парламентарий потребовал сатисфакции после появления в СМИ аудиозаписи, на которой А.Беглов, общаясь с блокадникам, заявил, что М.Резник предлагал сдать Ленинград фашистам.

Суд не счёл аудиозапись слов А.Беглова допустимым доказательством в процессе ввиду ее кратковременности и фрагментарности. В решении судья Оксана Азизова отметила, что "из указанной аудиозаписи не следует, что это было за выступление, происходило ли оно в рамках официального мероприятия или частной беседы".

Со вторым иском М.Резник обратился в Невский районный суд. В качестве ответчиков он заявил А.Беглова, а также учредителя издания "Мы можем.ру" Василия Романова, опубликовавшего слова врио губернатора.