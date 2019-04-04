Следователи проверят дом-интернат под Брянском, где жил истощенный ребенок

04.04.19 13:49

Фото с официальной страницы А.Кузнецовой в Facebook

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Условий содержания и лечения пятилетнего мальчика из Брянска, поступившего с истощением и сильными болями в московскую больницу, проверяют следователи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Отмечается, что ребенок находился на лечении в разных медучреждениях региона после того, как в августе 2017 года выпал из окна второго этажа и получил открытую черепно-мозговую травму. В январе 2019 года мальчика по заявлению родителей перевели в "Дубровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" (ДДИ).

"Ребенок имеет недобор массы тела, состояние по основному заболеванию остается тяжелым. В ходе проверки будет дана оценка качества оказания ребенку медицинской помощи. По результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в пресс-релизе.

28 марта мальчика перевезли в Москву для продолжения лечения в городской детской больнице N9 им.Г.Н.Сперанского.

"Его доставила Служба медицины катастроф. Он крайне истощен, почти невесомый, испытывает постоянные боли, судороги. Но самое страшное - несмотря на то, что доктора федеральных центров обещали помочь, а благотворительный фонд "Дорога жизни" предоставил специальное питание, на ребенке в регионе предпочли "поставить крест", - написала на своей странице в соцсети уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

При этом она отметила, что "проверки в ДДИ выявляют серьезные нарушения", и "все больше фактов говорят о необходимости серьезных изменений в этой системе".

В свою очередь, детский омбудсмен по Брянской области Инна Мухина, вступившая в эту должность 1 апреля, написала на своей странице Вконтакте, что ребенок по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

При этом она заявила журналистам: "По вопросу проведения проверки правоохранительными органами мне ничего не известно, и не понимаю, с какой целью нужна проверка".