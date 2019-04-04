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04.04.19 13:55

Аэропорт "Храброво" рассчитывает на продление режима "открытое небо"

© РИА Новости. Екатерина Штукина
4 апреля. Interfax-Russia.ru - АО "Аэропорт "Храброво" надеется на продление режима "открытое небо", несмотря на отсутствие пользователей, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор предприятия Александр Корытный.

"В настоящее время режим "открытое небо", к сожалению, в "Храброво" авиаперевозчиками не используется, но это не говорит о том, что у программы нет будущего. Мы будем прилагать усилия для того, чтобы этот режим был сохранен для аэропорта не только до конца текущего года, но и далее", - сказал А.Корытный.

По его словам, расширение технических возможностей аэропорта после его модернизации позволяет надеяться, что "открытое небо" будет востребовано авиакомпаниями, и ставка сделана на зарубежные лоукостеры.

"Сегодня мы ведем с ними (лоукостерами - ИФ) переговоры. Прорыв будет тогда, когда первая компания заведет свой маршрут в "Храброво". И такая перспектива была продемонстрирована во время проведения в Калининграде матчей ЧМ-2018, когда сюда прибывало немало зарубежных рейсов из многих городов Европы", - отметил гендиректор аэропорта.

Режим "открытое небо" дает иностранным авиакомпаниям право осуществлять международные полеты без ограничений по количеству рейсов и авиаперевозчиков, вне зависимости от наличия межправительственных соглашения об авиасообщении между странами. Режим "открытого неба" действует в нескольких аэропортах России.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. В 2017 году перевозки через "Храброво" увеличились на 13,8% - до 1,8 млн человек. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.

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