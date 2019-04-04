Теплая погода с небольшими осадками ожидается в Москве в выходные

04.04.19 14:07

© РИА Новости. Максим Блинов

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Влияние циклона принесет небольшие осадки в столицу в первые апрельские выходные, сообщили в Гидрометцентре в четверг.

"В пятницу с юга приблизится циклон. Ночью в Москве до +2, по области местами небольшие осадки и до -3. Днем небольшие осадки и +6+8, по области +3+8 тепла. Влияние циклона сохранится и в выходные", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в выходные в столичном регионе местами пройдут небольшие дожди. Ночная температура не изменится, днем температура в Москве и Подмосковье прогреется до 10 градусов выше нуля.

В начале новой недели солнца будет больше, лишь местами пройдут небольшие осадки. К середине недели воздух прогреется до +8+13 градусов. Это примерно на пару градусов выше средних многолетних значений, добавили в Гидрометцентре.