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Путин анонсировал создание в РФ госпрограммы по сохранению памяти павших в ВОВ и жертв нацизма

© РИА Новости. Владимир Астапкович
4 апреля. Interfax-Russia.ru - В России будет разработана государственная программа по сохранению памяти павших при защите Отечества и жертв нацизма, сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"В ближайшее время начнется разработка госпрограммы по увековечению памяти павших при защите Отечества. Ее цель - урегулировать все правовые аспекты поискового движения, включая содействие со стороны органов власти всех уровней", - сказал В.Путин, выступая на торжественном открытии всероссийской акции "Вахта памяти - 2019".

Президент подчеркнул, что в этой программе "должны быть решены все вопросы, связанные с достойным увековечиванием памяти героев Великой Отечественной войны и жертв нацизма".

В.Путин отметил, что "результаты работы участников поискового движения и само их отношение к делу достойны всяческой, всемерной поддержки".

"Организационная и грантовая помощь поисковикам обязательно будет продолжена, также как и создание всех необходимых условий для вашей системной слаженной работы", - сказал глава государства.

В.Путин также обратил внимание на то, что в этом году слет поисковиков совпал со съездом организаций участников "Поискового движения России".

Он отметил, что на съезде будет обсуждаться подготовка празднования 75-летия Победы и проект новой программы патриотического воспитания взамен той, которая заканчивается в 2020 году.

"Не раз говорил: неразрывность, преемственность истории - это основа для движения вперед. Есть ценности, которые консолидируют наше общество. И мы должны сделать все, чтобы дети, подростки и все наши граждане гордились, что они наследники победителей и знали героев своей страны и своей семьи", - сказал В.Путин.

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