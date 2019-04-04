Школу в Тюменской области оштрафовали за свободный доступ к порносайтам

04.04.19 14:18

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Суд в Тюменской области оштрафовал на 20 тыс. рублей школу в селе Упорово за доступ учеников к запрещенным сайтам, сообщает в четверг пресс-служба облпрокуратуры.

В ходе проверки было обнаружено, что с компьютеров, установленных в школьной библиотеке, можно было свободно зайти на сайты, содержащие информацию порнографического и экстремистского характера.

Кроме того, ученики могли зайти на сайты по продаже наркотиков и о способах совершения суицида.

В связи с этим прокуратура района возбудила в отношении школы административное дело по ч.2 ст.6.17 КоАП РФ (неприменение лицом, организующим доступ к распространяемой посредством сети "Интернет" информации в местах, доступных для детей, административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию).

В пресс-релизе подчеркивается, что аналогичные нарушения выявлены в ходе проверки еще в четырех школах Упоровского района.

В адрес директоров школ внесены представления об устранении нарушений закона, доступ к сайтам заблокирован.