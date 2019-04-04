Пять референтных центров ветеринарии создадут в Подмосковье

04.04.19 14:20

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

4 апреля. Interfax-Russia.ru - В территориальных ветеринарных управлениях Московской области создадут референтные центры, которые станут частью модернизированной ветеринарной лабораторной сети региона, сообщил в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"У нас будет пять таких референтных центров. Обучение будет реализовано только на одном, последующие территории (для размещения центров - ИФ) определены по месту нахождения соответствующих территориальных управлений", - сказал А.Разин журналистам в ходе открытия центра повышения квалификации ветеринарных специалистов в Домодедово.

Домодедовский центр стал первым из пяти планируемых к открытию референтных центров, только на его базе будет организовано обучение ветеринарных специалистов.

Помимо референтных центров, в ветеринарную лабораторную сеть Московской области войдут городские ветеринарные клиники и ветеринарные участки сельских поселений, добавил А.Разин.

По словам министра, центры, клиники и участки планируется интегрировать в единую информационную сеть.