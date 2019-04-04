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04.04.19 14:22
Прощание с актёром Булдаковым пройдет 8 апреля в московском Доме кино
"Прощание с А.И.Булдаковым пройдет 8 апреля в Большом зале Дома кино. Начало в 11:00", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Союза кинематографистов в четверг.
А.Булдаков скончался 3 апреля на 69-м году жизни в Монголии из-за оторвавшегося тромба.
А.Булдаков родился в 1951 году в селе Макаровка Алтайском края. Окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова. До 1976 года работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани. Известность актеру принесла роль генерала Иволгина в фильме "Особенности национальной охоты".
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