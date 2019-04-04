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04.04.19 14:27

Должность Рогозина-младшего в ОАК сократят в рамках оптимизации

© РИА Новости. Владимир Федоренко
4 апреля. Interfax-Russia.ru - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сокращает должности нескольких вице-президентов, чтобы оптимизировать структуру управления при вхождении в "Ростех", сообщила в четверг газета "Коммерсант".

"Планируется исключить должности четырех вице-президентов: по государственной авиации спецназначения (до 2018 года этот пост занимал Сергей Герасимов), по военной авиации (гендиректор АФК "Сухой" Игорь Озар), по стратегической и специальной авиации (глава ПАО "Туполев" Александр Конюхов), по транспортной авиации (глава ПАО "Ил" Алексей Рогозин)", - говорится в публикации.

При этом источники газеты подтверждают, что в ходе этой оптимизации произойдут и кадровые изменения - глава "Ильюшина" А.Рогозин покинет свой пост, его сменит гендиректор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева Юрий Грудинин.

19 марта высокопоставленный источник "Интерфакса" в авиастроительной отрасли сообщил, что по итогам совещания у курирующего отрасль ОПК вице-премьера Юрия Борисова было принято решение о смене руководства "Ильюшина" до конца апреля. В аппарате вице-премьера тогда отказались комментировать информацию о возможной отставке А.Рогозина, но подтвердили факт проведения совещания. "Были выработаны пути решения проблемных вопросов, в том числе в части усиления кадрового потенциала самой ОАК и входящего в ее состав ПАО "Ил". Эти решения будут оформлены в установленном порядке", - заявили в аппарате.

По данным "Коммерсанта", правление ОАК 29 марта одобрило новую управленческую структуру, которая, как предполагается, начнет действовать с 1 мая - количество руководителей и подразделений, находящихся в непосредственном подчинении президента ОАК Юрия Слюсаря, снизится с 15 до 13, что позволит перераспределить нагрузку.

"В рамках структурного анализа работы компании выявлено избыточное количество руководителей различного уровня. В связи с этим были даны рекомендации по оптимизации центрального аппарата, в первую очередь многочисленных уровней управления ОАК", - пояснили в "Ростехе".

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