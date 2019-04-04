Жители Тулы выступили против точечной застройки

04.04.19 14:32

© РИА Новости. Александр Кряжев

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил правительству региона упорядочить работу с застройщиками в связи с нарушениями при проведении точечной застройки в жилых кварталах, сообщила пресс-служба облправительства.

"Поступают обращения жителей, которые не согласны с точечной застройкой, нарушающей исторически сложившийся облик их квартала. В зоне малоэтажной застройки и домов средней этажности в районе улиц Мира, Оружейная, Болдина, Белкина планируется возвести 9-этажный дом. Это выглядит странно", - сказал А.Дюмин в ходе проведения "Час контроля" с членами правительства региона.

"Город должен развиваться гармонично, без ухудшения условий проживания граждан", - отметил губернатор.

"Глава региона поручил своему первому заместителю - председателю правительства Тульской области Валерию Шерину взять данный вопрос на контроль и рассмотреть его на заседании Градостроительного совета", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, рассматривалось коллективное обращение от жителей жилищного комплекса "Молодежный" в Туле, которые были не согласны с переносом сроков передачи квартир. В частности, в строй введены только два жилых дома из пяти запланированных.

Сроки строительства трех домов перенесены до конца мая из-за смены собственника площадки, сложности с подключением к газоснабжению и последствия аварии на водозаборе, в результате чего были затоплены подвалы домов. Дольщикам предложена компенсация.

Также дольщики обеспокоены недостаточными темпами работ по другим жилым домам микрорайона. По оценке застройщика, четыре многоквартирных дома будут сданы без переноса сроков до конца 2019 года, остальные четыре - до конца августа 2020 года.