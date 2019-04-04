Под свой контроль: НАТО хочет отправить корабли в Черное море для обеспечения безопасности
  
Пенсия в цифрах: СНИЛС в России заменят на электронную или бумажную справку
   
Помощь пленникам: океанолог Кусто поможет провести реабилитацию узников "китовой тюрьмы"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
04.04.19 14:32

Жители Тулы выступили против точечной застройки

© РИА Новости. Александр Кряжев
4 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил правительству региона упорядочить работу с застройщиками в связи с нарушениями при проведении точечной застройки в жилых кварталах, сообщила пресс-служба облправительства.

"Поступают обращения жителей, которые не согласны с точечной застройкой, нарушающей исторически сложившийся облик их квартала. В зоне малоэтажной застройки и домов средней этажности в районе улиц Мира, Оружейная, Болдина, Белкина планируется возвести 9-этажный дом. Это выглядит странно", - сказал А.Дюмин в ходе проведения "Час контроля" с членами правительства региона.

"Город должен развиваться гармонично, без ухудшения условий проживания граждан", - отметил губернатор.

"Глава региона поручил своему первому заместителю - председателю правительства Тульской области Валерию Шерину взять данный вопрос на контроль и рассмотреть его на заседании Градостроительного совета", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, рассматривалось коллективное обращение от жителей жилищного комплекса "Молодежный" в Туле, которые были не согласны с переносом сроков передачи квартир. В частности, в строй введены только два жилых дома из пяти запланированных.

Сроки строительства трех домов перенесены до конца мая из-за смены собственника площадки, сложности с подключением к газоснабжению и последствия аварии на водозаборе, в результате чего были затоплены подвалы домов. Дольщикам предложена компенсация.

Также дольщики обеспокоены недостаточными темпами работ по другим жилым домам микрорайона. По оценке застройщика, четыре многоквартирных дома будут сданы без переноса сроков до конца 2019 года, остальные четыре - до конца августа 2020 года.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  04.04.19 14:22
Прощание с актёром Булдаковым пройдет 8 апреля в московском Доме кино
.
  04.04.19 14:07
Теплая погода с небольшими осадками ожидается в Москве в выходные
.
  04.04.19 11:37
Инфраструктуру пяти станций "красной" линии метро обновили во время закрытия
.
  04.04.19 11:22
Более 500 столичных пар поженятся накануне Красной горки
.
  04.04.19 10:18
Первый весенний звездопад пообещали москвичам в середине апреля
.
  04.04.19 08:30
Суточный пассажиропоток МЦК установил рекорд - 560 тыс. человек
.
  03.04.19 20:58
Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО еще на полгода
.
  03.04.19 15:34
Обвинителем по делу Мамаева и Кокорина будет прокурор, находящаяся под госзащитой
.
  03.04.19 15:05
Движение транспорта на юго-востоке Москвы ограничат с 6 по 11 апреля
.
  03.04.19 14:51
Актер Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket