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04.04.19 14:42
Путин надеется приехать на церемонию символического завершения подводной войны на Балтике
Глава государства в четверг посетил музей Победы на Поклонной горе в Москве, где ознакомился с проектами "Вахты памяти", которая стартует в апреле.
Президенту рассказали про различные проекты, среди которых проект по поиску подводных лодок в Финском заливе, затонувших в годы войны.
За 7 поисковых сезонов удалось обнаружить 14 лодок, предстоит найти еще несколько. После завершения всех поисковых мероприятий, планируется организовать церемонию увековечивания воинской доблести экипажей подлодок.
По задумке авторов проекта, глава государства на подводном аппарате сможет спуститься под воду, приблизиться к подлодке и принять участие в установке памятной таблички на судно. "Он фактически сможет завершить подводную войну на Балтике", - считают авторы проекта.
Глава государства пообещал найти время приехать. "Постараюсь. Мне очень интересно", - сказал В.Путин.
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