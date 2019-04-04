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04.04.19 14:51

Депутат Заксобрания Петербурга предложила отдать квартал на Тележной улице под хостелы

© РИА Новости. Евгений Биятов
4 апреля. Interfax-Russia.ru - Депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева предлагает реконструировать исторический комплекс на Тележной улице под хостелы.

"Необходимо подобрать такое функциональное назначение, которое потребовало бы наименьших вмешательств в реконструкции помещений домов на Тележной улице. Мое мнение - это хостелы. Здесь можно зарегистрировать их около 50, это примерно столько же, сколько официальных хостелов в Петербурге", - сказала О.Дмитриева на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в четверг.

По ее словам, вопрос функции обсуждаем, но, скорее всего, это должно быть жилье. "Можно сделать здесь доступное жилье для молодежи. Выбирать надо самую дешевую функцию, которая бы подразумевала сохранение зданий", - отметила депутат.

Она также добавила, что власти Центрального района Петербурга отказались от плана строительства на месте молодежного центра, подразумевавшего снос зданий на Тележной улице.

Генеральный директор ООО "ТДО" Ярослав Явид подчеркнул, что такие здания в Петербурге давно научились сохранять.

"Давно известно, как укреплять грунты. Если откинуть какие-то интересы, то можно смело сказать: эти объекты нуждаются в обычном капремонте в условиях обычных слабых грунтов. Здания можно сохранить, опасности они не представляют", - сказал Я.Явид.

Заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Александр Кононов напомнил, что в 2017 году был заключен госконтракт на снос всех пяти зданий на Тележной улице. "Затем удалось убедить власти провести отдельное техническое обследование, и от этих планов отказались, так как оно показало, что в двух зданиях есть аварийные элементы, а в трех нет аварийности вообще. Однако осенью 2018 года новое обследование "Геореконструкции" пришло к противоположным выводам", - пояснил он.

В феврале 2019 года вице-губернатор Петербурга Николай Линченко поручил ВООПИКу разработать предпроектные предложения по ремонту зданий, которые в настоящее время городской комитет по охране памятников отправил на доработку.

Квартал на Тележной улице застраивался на рубеже XIX - XX веков.

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