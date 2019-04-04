ХМАО до 2025г направит более 23 млрд руб. на расселение аварийного жилья

04.04.19 14:53

© РИА Новости. Александр Кряжев

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство Ханты-Мансийского автономного округа утвердило программу расселения аварийного жилья в регионе до 2025 года с объемом финансирования более 23 млрд рублей, сообщается на сайте окружного департамента строительства.

Согласно тексту программы, размещенному на сайте департамента, в ХМАО насчитывается более 1,3 тыс. аварийных жилых домов общей площадью 617 тыс. кв. метров, где проживает более 29 тыс. человек.

В программу включена большая часть аварийного жилья, в частности, планируется снести 906 домов общей площадью 420 тыс. кв. метров и расселить более 28 тыс. человек.

Общий объем финансирования программы составит 23,6 млрд рублей, в том числе 16,4 млрд рублей будут привлечены из бюджета ХМАО, 5,8 млрд рублей - из Фонда содействия реформированию ЖКХ и 1,4 млрд рублей - из бюджетов муниципалитетов.