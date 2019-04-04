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Праздник, посвященный цветению маральника, пройдет в Алтайском крае

ФОТО: VISITALTAI
4 апреля. Interfax-Russia.ru - Жители и гости Алтайского края смогут увидеть цветение маральника и попробовать национальные блюда на традиционном празднике, приуроченном к началу туристического сезона, сообщила в четверг журналистам руководитель "Алтайтурцентра" Татьяна Сажаева.

"Я надеюсь, что природа в этом году позволит увидеть пышные кусты цветущего маральника во время праздника, который пройдет 1 мая в седьмой раз на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". Мы этим праздником намерены развивать созерцательный туризм", - сказала Т.Сажаева.

По ее словам, кроме созерцания туристам будет предложено и продегустировать различные местные продукты.

"Планируется угощать гостей национальной едой - для этого будут организованы дегустации: сыр, вареники, сало, напитки, мед и многое другое. Все это также можно будет купить. Туроператоры везут к нам гостей из семи городов Сибири, в числе которых Омск, Томск и Новосибирск", - сказала Т.Сажаева.

Она отметила, что для гостей созданы не только однодневные, но и многодневные туры: по дороге к площадке праздника туристы могут побывать в сыроварнях, музеях, на подъемниках.

"Опыт прошлого года нам показал, что 30 тыс. туристов - это очень много, это предел. В этом году мы ставим задачу сделать красивый праздник на природе, а не привлечь количеством. Инфраструктура площадки не выдерживает более 15 тыс. человек. Праздник становится узнаваемым, на него хотят попасть все больше и больше людей", - подчеркнула Т.Сажаева.

Особенностью праздника в этом году станет презентация широкой общественности картины известного художника Григория Чорос-Гуркина, которая написана в начале XX века и называется "Маральник". Работа ранее не выставлялась, а теперь краеведческий музей решил познакомить гостей и туристов с этой картиной. На площадке праздника будет организована целая выставка работ художника, которые хранятся в краеведческом музее.

В 2013 году в Алтайском крае был впервые организован праздник "Цветение маральника", приуроченный к открытию летнего туристического сезона. В период проведения праздника в горах Алтайского края расцветает маральник - растение, напоминающее японскую сакуру. Многие ждут этого события месяцами и специально отправляются в горы, чтобы полюбоваться уникальными пейзажами. Растение не занесено в Красную книгу РФ, но считается редким.

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