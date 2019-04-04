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04.04.19 19:21
Кинорежиссер Георгий Данелия скончался в Москве на 89-м году жизни
"Георгий Николаевич только что скончался", - сказала она.
В феврале сообщалось, что Г.Данелия попал в реанимацию с воспалением легких.
Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в Союзе Кинематографистов, церемонию прощания с режиссером Георгием Данелией решено провести 9 апреля в Доме кино в Москве.
"Прощание с Георгием Николаевичем пройдет 9 апреля в Доме кино", - сказал собеседник агентства.
Режиссёр, сценарист Георгий Данелия родился в 1930 году в Тифлисе, через год семья переехала в Москву. Окончил Московский архитектурный институт, а затем Высшие режиссёрские курсы (мастерская Михаила Калатозова). С 1959 года работал на "Мосфильме".
Большую популярность ему принесли фильмы "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-Дза-Дза!" и другие.
Г.Данелия награждён Орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степени, "Знаком почета", был отмечен наградами, упоминаниями кинофестивалей в Каннах, Карловых Варах, Венеции, Сан-Себастьяне, сочинском "Кинотавре" и других. Является лауреатом премий "Золотой Орел", "Ника".
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