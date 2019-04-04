Симферополь ищет подрядчика для капремонта набережной за 500 млн руб

04.04.19 15:20

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Департамент капитального строительства администрации Симферополя объявил аукцион в электронной форме на выполнение капитального ремонта набережной реки Салгир в столице Крыма (I этап), говорится в материалах на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет около 498,3 млн рублей и включает в себя все налоги и пошлины. Источником финансирования является дотация Крыма, поступающая в бюджет Симферополя.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 апреля, аукцион намечен на 25 апреля.

Муниципальное казенное учреждение указывает, что работы должны быть выполнены до 30 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что глава администрации крымской столицы Наталья Маленко ранее говорила, что на восстановление и реконструкцию восьмикилометрового участка Набережной в Симферополе, а также расчистку русла протекающей в городе реки Салгир потребуется более 600 млн рублей.

"Мы говорим о восьми километрах - 500 миллионов рублей на реконструкцию и 102 миллиона - на очистку русла реки Салгир", - отмечала Н.Маленко.

По словам сити-менеджера, работы по реконструкции будут разделены на несколько этапов. В частности, планируется чистка русла и ремонт лотковой части Салгира, восстановление ограждения, освещение, укладка тротуарной плитки на набережной и установка малых архитектурных форм.

Власти города отмечали, что ограждение будет чугунным.

Салгир - самая длинная река Крыма, но не самая полноводная (таковой является Бельбек). Длина русла Салгира составляет 232 км. Салгир берет начало на склонах горы Чатыр-Даг, впадает в залив Сиваш, около Симферополя образует водохранилище и пересекается Северо-Крымским каналом.