Минприроды и Кусто разработают план реабилитации для каждой белухи из "тюрьмы"

04.04.19 15:39

© РИА Новости. Виталий Аньков

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Минприроды и общество "Будущее океана" Жана-Мишеля Кусто-младшего разработают индивидуальный план реабилитации и последующего освобождения для каждой косатки и белухи из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя Приморского края, сообщили глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин и президент общества "Будущее океана" Ж.-М.Кусто на пресс-конференции в четверг.

Большинство белух и косаток, находящихся в "тюрьме", являются молодыми. Они мало приспособлены к выживанию в естественное среде обитания. Специалисты изучат состояние здоровья каждого млекопитающего, чтобы в дальнейшем перевезти их в места, где они смогут найти себе пропитание и их смогут принять в стаю взрослые особи.

"Преимущество, которое у нас есть, это то, что эти животные находились в неволе достаточно короткий период времени", - добавил директор проекта "Китовый заповедник" Чарльз Виник из команды Ж.-М.Кусто.

"Мы не преследуем никаких целей, кроме как вести эту работу максимально открыто. Нам очень важен международный опыт, потому что такой ситуации в мире еще никогда не было. Хотелось бы, чтобы она стала положительным опытом в конце концов. Мы не ищем виновных в этой ситуации и не пытаемся разобраться, как это могло произойти. Этим занимаются правоохранительные органы. Но мы прекрасно понимаем, что как бы ни была хороша золотая клетка, ничего лучше, чем отпустить животных на свободу, мы не придумаем", - сказал Д.Кобылкин.

"Мне хочется, чтобы мы сделали правильные выводы, а не просто вышли из сложившейся ситуации. Правильно создали нормативно-правовую базу, чтобы больше такого не случалось. Это хороший пример, на что стоило обратить внимание", - добавил он.

Как сообщалось, сейчас в "китовой тюрьме" содержится 10 косаток и 87 белух. Многим млекопитающим менее года.