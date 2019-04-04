В "Шереметьево" начали обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами

04.04.19 15:44

© РИА Новости. Максим Блинов

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Шереметьево" начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних воздушных линиях.

Как говорится в сообщении аэропорта, обслуживание запущено "в рамках стратегии автоматизации и внедрения электронных сервисов".

"Новый сервис позволит пассажирам сэкономить время, исключит необходимость печати посадочного талона и риск его утери, упростит и ускорит процедуру предполетных формальностей", - отмечается в сообщении.

Пассажир может оформить электронный посадочный талон одновременно с регистрацией на рейс на сайте авиакомпании либо через мобильное приложение авиаперевозчика, затем получить его на мобильное устройство. При возникновении необходимости у пассажира есть возможность распечатать электронный посадочный талон на специальных устройствах репринта, которые установлены непосредственно у стоек регистрации в аэропорту "Шереметьево".

Процедура проверки электронного посадочного талона в аэропорту проводится в два этапа. На первом этапе в рамках предполетного досмотра сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта проводят проверку и верификацию документов с использованием автоматизированной системы контроля. Далее пассажир следует в "стерильную" зону и предъявляет электронный талон на гейте для посадки на борт воздушного судна. Проверку документов осуществляет диспетчер с помощью специальной системы контроля.

Процедура обслуживания пассажиров с электронными посадочными талонами проводится в аэропорту "Шереметьево" в соответствии с приказом Минтранса России N7 от 14 января 2019 года.