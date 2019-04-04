Семь автомобильных мостов закрыты в Оренбуржье из-за паводка

04.04.19 15:57

© РИА Новости. Сергей Беляков

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Весеннее половодье в Оренбургской области стало причиной закрытия мостов для движения автомобильного транспорта.

Главное управление дорожного хозяйства области сообщает в четверг, что в настоящее время в регионе закрыто семь мостов в шести районах.

"Для транспортного сообщения между населенными пунктами по шести направлениям организованы объезды. По одному направлению работает катерная переправа", - говорится в сообщении.

По данным управления, всего на автодорогах общего пользования Оренбургской области находится 691 мостовое сооружение общей протяженностью 31,015 км, из них 44 - затопляемые временные мосты длиной более 2 км и один понтонный мост.

В свою очередь региональное ГУ МЧС сообщает о подтоплении низководных мостов в Александровском и Красногвардейском районах области в результате повышения уровня воды на малых реках.

В частности, в четверг днем из-за поднятия уровня воды в реке Малый Уран подтоплен низководный мост в районе сел Малая Добринка и Хортица. Вода перелилась над мостом на 40 см. Аналогичная ситуация сложилась близ сел Зеленая Роща и Кутучево, где в результате активного снеготаяния произошел подъем в реке Ток, и вода перелилась над мостом на 70 см.

МЧС отмечает, что данные мосты подтапливаются ежегодно во время паволока. Около них выставлены запрещающие знаки.