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04.04.19 15:57
Семь автомобильных мостов закрыты в Оренбуржье из-за паводка
Главное управление дорожного хозяйства области сообщает в четверг, что в настоящее время в регионе закрыто семь мостов в шести районах.
"Для транспортного сообщения между населенными пунктами по шести направлениям организованы объезды. По одному направлению работает катерная переправа", - говорится в сообщении.
По данным управления, всего на автодорогах общего пользования Оренбургской области находится 691 мостовое сооружение общей протяженностью 31,015 км, из них 44 - затопляемые временные мосты длиной более 2 км и один понтонный мост.
В свою очередь региональное ГУ МЧС сообщает о подтоплении низководных мостов в Александровском и Красногвардейском районах области в результате повышения уровня воды на малых реках.
В частности, в четверг днем из-за поднятия уровня воды в реке Малый Уран подтоплен низководный мост в районе сел Малая Добринка и Хортица. Вода перелилась над мостом на 40 см. Аналогичная ситуация сложилась близ сел Зеленая Роща и Кутучево, где в результате активного снеготаяния произошел подъем в реке Ток, и вода перелилась над мостом на 70 см.
МЧС отмечает, что данные мосты подтапливаются ежегодно во время паволока. Около них выставлены запрещающие знаки.
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