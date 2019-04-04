Ялта задумалась о разгрузке курорта с помощью канатных дорог

04.04.19 16:17

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти крымского курорта Ялта, население которого увеличивается в разы во время турсезона, рассматривают проект развития сети канатных дорог, сообщила пресс-служба администрации города в четверг.

"Локальные канатные дороги дадут возможность в значительной мере снизить транспортную проблему", - заявил гендиректор компании "Канатные дороги Крыма" Лери Сванидзе, представляя концепцию развития этого вида транспорта на южном берегу в ходе заседания совета старейшин города. Его цитирует пресс-служба администрации.

В пользу практического применения канатных дорог, по его мнению, говорит и тот факт, что в России есть предприятие, готовое реализовать проект - от стадии разработки до сдачи в эксплуатацию. Оно занимается не только строительством объектов, но и их обслуживанием. "Его оборудование отлично зарекомендовало себя на горнолыжном курорте "Красная поляна" в Сочи, а о качестве продукции говорит наличие официальной лицензии на изготовление запчастей для техники производства европейских компаний с мировыми брендами", - отметил Л.Сванидзе.

По-прежнему канатными дороги пользуются и в крымских здравницах.

Еще одним возможным вариантом развития транспортного сообщения на юге Крыма Л.Сванидзе назвал монорельсовые дороги.

Глава администрации Ялты Алексей Челпанов согласился, что для курорта требуется комплексная система разгрузки территории от автомобилей. "Мы заинтересованы в разработке проекта канатных дорог, которые могли бы соединить между собой Пионерский парк и спальные районы города возле объездной трассы, а также Алупкинский музей-заповедник и Южнобережное шоссе. Конечно, мы будем создавать в городе и улавливающие парковки, но их в любом случае будет недостаточно, учитывая постоянно возрастающий объем транспорта", - сказал сити-менеджер.

Он подтвердил, что комплексный подход к решению этой проблемы с использованием в том числе и канатных дорог стал бы лучшим выходом для курорта, говорится в пресс-релизе ялтинской администрации.

Ялта - город на юге Крымского полуострова с населением около 80 тысяч человек, один из популярных курортов в России.