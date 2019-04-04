Более 100 млн рублей изъято при обысках по делу о взятках в филиале Адыгейского госуниверситета на Кубани

04.04.19 17:11

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Возбуждены уголовные дела в отношении трех секретарей приемной комиссии филиала Адыгейского государственного университета в городе Белореченске (Краснодарский край), фигурантов подозревают в получении многочисленных взяток, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по краю в четверг.

"Технические секретари приемной комиссии предлагали заинтересованным гражданам оформить документы с дальнейшим зачислением их в вуз без вступительных испытаний задним числом при условии передачи им денежных средств, которые впоследствии передадут должностным лицам и преподавательскому составу", - говорится в сообщении.

В марте 2019 года одна из секретарей была задержана на рабочем месте при получении от пятерых граждан 1,8 млн рублей за зачисление в вуз и получение диплома.

По данным следствия, фигуранты уголовного дела получали деньги как лично, так и на банковские карты. После этого заплатившим выдавали дипломы о высшем образовании с оттисками гербовой печати Адыгейского государственного университета и отметками о сдаче необходимых зачетов и экзаменов.

"В филиале учебного заведения и по месту жительства сотрудников вуза проведены обыски, в ходе которых изъято более 100 млн рублей. Подтвердить легальность денежных сумм их держатели не смогли", - отмечает пресс-служба.

Подозреваемые арестованы.

Следователи намерены также дать оценку действиям руководства филиала, преподавательского состава и других сотрудников вуза.