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04.04.19 17:33

Завод горел в нижегородском Дзержинске

© РИА Новости. Валерий Шустов
4 марта. Interfax-Russia.ru - Пожар на заводе по производству взрывчатки в Дзержинске под Нижним Новгородом потушен, заявили агентству "Интерфакс-Поволжье" на предприятии.

"Пожар потушен. "Жертв и пострадавших нет", - сообщили в приемной АО "ГосНИИ "Кристалл" .

На месте разрушенного взрывом цеха завода работают несколько десятков сотрудников оперативных служб, сообщил агентству информированный источник.

"В 15:38 оперативные службы выехали на одно из предприятий по вызову повышенной сложности. Проводятся работы связанные с разрушением здания. На месте работают 60 человек (...). Погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что оперативные службы выехали по вызову на одно из предприятий в городе Дзержинск Нижегородской области. "Около 15:30 мск поступил вызов. Предприятие режимное. Оперативные службы выехали", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пожар начался в Дзержинске (Нижегородская область) на заводе по производству взрывчатки. "По предварительным данным, на заводе случился пожар технологического характера. В очаге раздаются хлопки. Возможно, детонирует взрывчатка", - рассказал собеседник агентства.

По его данным, персонал предприятия эвакуирован в безопасное место. По предварительным данным, пострадавших нет, сказал источник.

Другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что "взрыв раздался в цехе по производству взрывчатки". "За взрывом последовал пожар, вокруг цеха загорелась трава", - рассказал собеседник агентства.

Между тем, в паблике Дзержинска в соцсети сообщается, что "сегодня около 15:30 в Дзержинске, недалеко от предприятия Кристалл прогремел взрыв".

"При этом в воздух поднялся столб дыма высотой около 100 метров. Кто знает, что случилось?", - пишут пользователи. В соцсети также публикуют фотографии поднимающегося столба белого дыма.

Другой пользователь соцсети пишет: "По нашей информации, произошел хлопок в 54-м цехе завода "Кристалл". Пострадавших и погибших нет. Так в дзержинском телевидении отписались".

АО "ГосНИИ "Кристалл" (г.Дзержинск, Нижегородская область) является многопрофильной отраслевой организацией, которая более 60 лет занимается созданием и внедрением технологий получения взрывчатых веществ (ВВ) и составов (ВС), снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности. В 2011 году акционировался и начал работу под управлением холдинговой компании промышленности боеприпасов и спецхимии ОАО "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения", учрежденной госкорпорацией "Ростехнологии".

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