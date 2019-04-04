Алексей Рогозин ушел с поста главы "Ильюшина"

04.04.19 19:17

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Алексей Рогозин покинул должность гендиректора ПАО "Ил", на этот пост назначен глава "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева" Юрий Грудинин, говорится в сообщении ОАК в Центре раскрытия корпоративной информации.

Согласно публикации, совет директоров ОАК на заседании 3 апреля принял решение "согласиться с досрочным прекращением полномочий генерального директора ПАО "Ил" Алексея Дмитриевича Рогозина и назначением на должность генерального директора ПАО "Ил" Юрия Владимировича Грудинина".

Также принято решение о передаче "Ильюшину" функций единоличного исполнительного органа "ТАНТК им. Бериева".

19 марта высокопоставленный источник "Интерфакса" в авиастроительной отрасли сообщил, что по итогам совещания у курирующего отрасль ОПК вице-премьера Юрия Борисова было принято решение о смене руководства "Ильюшина" до конца апреля.

В аппарате вице-премьера тогда отказались комментировать информацию о возможной отставке А.Рогозина, но подтвердили факт проведения совещания. "Были выработаны пути решения проблемных вопросов, в том числе в части усиления кадрового потенциала самой ОАК и входящего в ее состав ПАО "Ил". Эти решения будут оформлены в установленном порядке", - заявили в аппарате.

В четверг газета "Коммерсант" сообщила, что ОАК сокращает должности четырех вице-президентов в рамках оптимизации, так как в Ростехе считают избыточным для корпорации число руководителей различного уровня.

"Планируется исключить должности четырех вице-президентов: по государственной авиации спецназначения (до 2018 года этот пост занимал Сергей Герасимов), по военной авиации (гендиректор АФК "Сухой" Игорь Озар), по стратегической и специальной авиации (глава ПАО "Туполев" Александр Конюхов), по транспортной авиации (глава ПАО "Ил" Алексей Рогозин)", - говорится в публикации.

При этом, источники газеты подтвердили, что в ходе этой оптимизации произойдут и кадровые изменения - глава "Ильюшина" А.Рогозин покинет свой пост, его сменит гендиректор ТАНТК им. Бериева Ю.Грудинин.

А.Рогозин был назначен вице-президентом ОАК по транспортной авиации, гендиректором ПАО "Ил" в 2017 году.

В пресс-службе "Объединенной авиастроительной корпорации"сообщили "Интерфаксу", что А.Рогозин покинул пост гендиректора ПАО "Ил" в связи с переходом на новую работу.

"В связи с переходом на новое место работы Алексей Рогозин покидает пост вице-президента ОАК по транспортной авиации и генерального директора ПАО "Авиационный комплекс им. Ильюшина", - заявил сотрудник пресс-службы ОАК.

Он подтвердил, что пост руководителя дивизиона транспортной авиации ОАК, генерального директора "Ильюшина" займет Юрий Грудинин, ранее руководивший предприятием "ТАНТК им. Бериева".

"Функции единоличного исполнительного органа "ТАНТК им. Бериева" передаются ПАО "Ил". Таким образом, предприятие, реализующее большой объем проектов на платформах самолетов марки "Ил", также станет составной частью дивизиона транспортной авиации ОАК", - пояснили в корпорации.

В пресс-службе также отметили, что президент ОАК Юрий Слюсарь поблагодарил за работу А.Рогозина, который создал единый контур управления программами транспортного дивизиона и внес существенный вклад в развитие входящих в него предприятий.

"Алексей Дмитриевич пришел в непростой период, по ряду важных программ транспортной авиации были серьезные вызовы. Команда под его руководством провела большую работу. Наряду с повышением операционной эффективности это позволило ускорить создание военно-транспортных самолетов Ил-276, Ил-76МД-90А, гражданских Ил-96 и Ил-114, пройти решающий этап новому легкому транспортнику Ил-112, первый полет которого состоялся накануне", - сказал Ю.Слюсарь, слова которого процитировали в пресс-службе.