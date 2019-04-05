Циклон оставил без электричества сотни жителей камчатского села Крутоберегово

05.04.19 06:20

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Циклон со шквальным ветром и сильным снегопадом стал причиной отключения электроэнергии в селе Крутоберегово Усть-Камчатского района, где проживают более 300 человек, сообщает в пятницу пресс-служба Южных электрических сетей Камчатки (АО "ЮЭСК", дочернее общество ПАО "Камчатскэнерго").

"Во время плохих погодных условий в четверг в 7:15 по местному времени (22:15 среды мск) произошло отключение линии 35кВ Усть-Камчатск - Крутоберегово, по которой в село подается электроэнергия от ДЭС-23. В результате обесточивания без электроэнергии оказались 308 бытовых потребителей, проживающих в частном секторе", - говорится в сообщении.

Специалисты оперативной бригады ЮЭСК, осмотревшие линию, обнаружили обрыв провода между двумя опорами и выяснили, что десять опор на этой линии повреждены. Из-за плохой погоды оперативно провести аварийно-восстановительные работы было невозможно, поэтому потребителей решили подключить к электроэнергии по другой линии. Но и она оказалась повреждена циклоном и нуждается в восстановлении.

"В данное время на ДЭС-23 в Усть-Камчатске находится модульный дизель-генератор специально для села Крутоберегово, но из-за сложных погодных условий, в связи с которыми закрывается дорога между населенными пунктами, его не удалось доставить на место", - сказано в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что основные потребители в селе Крутоберегово - частный сектор с печным отоплением. Единственный многоквартирный пятиэтажный дом имеет собственный источник отопления, бойлерную. Водоснабжение потребителей осуществляется резервными источниками энергоснабжения.

Село Крутоберегово находится на восточном побережье полуострова. Расстояние от него до Петропавловска-Камчатского по дорогам составляет около 760 км.