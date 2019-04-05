На благо озера: суд запретил компании "АкваСиб" строить завод на Байкале
  
Отозвать бренд: дистрибутор колес и прицепов хочет производить товары под маркой "Победа"
   
Помощь пленникам: океанолог Кусто поможет провести реабилитацию узников "китовой тюрьмы"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
05.04.19 06:23

Глава управления Росреестра Амурской области задержан по подозрению в получении взятки

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Руководитель Росреестра Амурской области Сергей Чечевский задержан по подозрению в получении взятки за изменение сведений об объекте недвижимости, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в региональном УМВД.

"Подозреваемый задержан на своем рабочем месте. В настоящий момент он помещен в изолятор временного содержания", - отметили в областном УМВД.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

В следственном управлении СК РФ уточнили, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

"В декабре 2018 года подозреваемый через посредников получил взятку от жительницы города Благовещенска за незаконное внесение в единый Госреестр недвижимого имущества сведений об изменении наименования объекта недвижимости", - добавили в управлении.

Дело в отношении руководителя управления Росреестра Приамурья связано с уголовными делами, которые были возбуждены в феврале в отношении его подчиненной и подозреваемой в даче взятки.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.04.19 10:40
В медкластере "Сколково" готовы участвовать 25 зарубежных клиник и пять инвесторов
.
  05.04.19 10:06
Более 36 тысяч человек в Москве решили стать самозанятыми
.
  05.04.19 09:21
Георгия Данелия похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве
.
  04.04.19 19:21
Кинорежиссер Георгий Данелия скончался в Москве на 89-м году жизни
.
  04.04.19 15:44
В "Шереметьево" начали обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами
.
  04.04.19 14:22
Прощание с актёром Булдаковым пройдет 8 апреля в московском Доме кино
.
  04.04.19 14:07
Теплая погода с небольшими осадками ожидается в Москве в выходные
.
  04.04.19 11:37
Инфраструктуру пяти станций "красной" линии метро обновили во время закрытия
.
  04.04.19 11:22
Более 500 столичных пар поженятся накануне Красной горки
.
  04.04.19 10:18
Первый весенний звездопад пообещали москвичам в середине апреля


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket