Глава управления Росреестра Амурской области задержан по подозрению в получении взятки

05.04.19 06:23

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Руководитель Росреестра Амурской области Сергей Чечевский задержан по подозрению в получении взятки за изменение сведений об объекте недвижимости, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в региональном УМВД.

"Подозреваемый задержан на своем рабочем месте. В настоящий момент он помещен в изолятор временного содержания", - отметили в областном УМВД.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

В следственном управлении СК РФ уточнили, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

"В декабре 2018 года подозреваемый через посредников получил взятку от жительницы города Благовещенска за незаконное внесение в единый Госреестр недвижимого имущества сведений об изменении наименования объекта недвижимости", - добавили в управлении.

Дело в отношении руководителя управления Росреестра Приамурья связано с уголовными делами, которые были возбуждены в феврале в отношении его подчиненной и подозреваемой в даче взятки.