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Помощь пленникам: океанолог Кусто поможет провести реабилитацию узников "китовой тюрьмы"
 
 
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05.04.19 07:00

Ученые установят видеонаблюдение за косатками и белухами в клетках "китовой тюрьмы"

© РИА Новости. Антон Денисов
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в рамках совместной работы с командой французского океанолога Жана-Мишеля Кусто планируют установить в вольерах "китовой тюрьмы" видеонаблюдение за косатками и белухами, чтобы изучить их поведение.

"В рамках совместной работы будет проведена дополнительная видеосъемка, в вольерах установят видеокамеры, которые позволят фиксировать поведение животных в течение всего дня, анализировать его в присутствии и в отсутствии людей", - сообщается в пресс-релизе ВНИРО.

Отмечается, что эта информация будет иметь ключевое значение при разработке индивидуальных планов реадаптации животных.

"Она повысит шанс осуществить в последующем успешный выпуск животных в естественную среду", - отмечает пресс-служба.

Также совместно с командой Ж.-М.Кусто ученые ВНИРО намерены провести наблюдения за косатками и белухами, итогом которых станут индивидуальные этограммы, описывающие поведение каждой особи в течение суток.

"Эти данные помогут в дальнейшем принять рекомендации о возможности либо невозможности выпуска животных в естественную среду обитания, а также разработать индивидуальные планы их реадаптации перед выпуском", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по научной работе ВНИРО Вячеслава Бизикова.

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