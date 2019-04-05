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05.04.19 07:13

Власти Белокурихи предлагают снизить курортный сбор в 1,5 раза из-за снижения турпотока

© РИА Новости. Михаил Мордасов
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти города-курорта Белокуриха (Алтайский край) предлагают с 2020 года снизить курортный сбор в регионе с 50 рублей до 30 рублей с человека за сутки, следует из материалов сайта Алтайского краевого законодательного собрания.

Такое предложение озвучила на совещании в парламенте и.о. завотделом по курортному делу и туризму мэрии Наталья Теплова, сославшись на проведенный в городе анализ, который показал снижение турпотока. Инициативу по снижению сбора также поддерживают владельцы курортного бизнеса в Белокурихе и гости города.

Эксперимент по взиманию платы с отдыхающих за пользование курортной инфраструктурой начался в мае прошлого года. Изначально прогнозировалось, что общая сумма курортного сбора в Белокурихе по итогам 2018 года составит 34 млн рублей. Позже этот показатель был снижен до 20 млн с учетом турпотока. В результате в прошлом году в фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края поступило 20,6 млн рублей.

В январе Счетная палата региона провела анализ использования средств курортного сбора в 2018 году, который выявил проблемы с администрированием сбора, а также дисбаланс предприятий и предпринимателей, работающих на санаторно-гостиничном рынке официально и неофициально.

"Вывод незарегистрированных пансионатов и гостевых комплексов из "налоговой тени" и перевод их в разряд операторов курортного сбора, по общему мнению участников совещания, является стратегической задачей муниципальных и региональных властей и главным резервом пополнения фонда развития курортной инфраструктуры даже при стагнации турпотока", - говорится в сообщении.

Свои предложения по выводу из тени нелегальных отельеров Белокурихи высказали представители краевых властей. Их общее мнение - необходимо создавать для предпринимателей больше стимулов для легализации бизнеса, а муниципалитету - "эффективнее использовать уже существующие механизмы, направленные на понуждение предпринимателей к выходу из теневого сектора экономики".

В свою очередь аудиторы Счетной палаты предложили сократить с 30 до 5 дней срок, во время которого оператор курортного сбора направляет уведомление о невозможности удержания сбора с отдыхающего. Это даст специалистам административных комиссий больше времени для работы с "отказниками", а следовательно, повысит собираемость штрафов, уверены аудиторы.

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